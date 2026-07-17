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Русский трейлер мультфильма «Астерикс и эликсир молодости» — выход в декабре

Русский трейлер мультфильма «Астерикс и эликсир молодости» — выход в декабре
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Компания «Экспонента фильм» представила русский трейлер мультфильма «Астерикс и эликсир молодости». Картина официально выйдет в российском прокате в декабре — дата премьеры станет известна позже.

Видео доступно во VK-канале Кинопоиск. Права на видео принадлежат «Экспонента фильм».

Проект выступает продолжением анимационной ленты «Астерикс и тайное зелье» 2018 года. Сюжет вновь расскажет об Астериксе и Обеликсе, которые живут в отдалённой галльской деревне. В один момент из-за эликсира молодости все местные превращаются в детей. Теперь герои отправятся на поиски волшебного баобаба, семена которого помогут справиться с проблемой.

Астерикса вновь озвучил Кристиан Клавье — именно сыграл персонажа в знаменитом фильме «Астерикс и Обеликс против Цезаря». В мировом прокате мультфильм выйдет 14 октября.

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