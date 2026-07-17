Культовую Gears of War 2 портировали на ПК — спустя 18 лет после релиза

Энтузиаст под ником Helios объявил о выпуске Gears of War 2 на ПК. Культовый шутер добрался до платформы спустя 18 лет после релиза путём усилий фанатов. Его можно загрузить в Discord-сервере разработчика.

Так, в бесплатной версии игры доступен весь контент шутера: сюжетная кампания, дополнение Road To Ruin и даже кооператив с мультиплеером. При этом автор не может гарантировать работоспособность сетевых режимов, потому что тестировал исключительно одиночную кампанию.

Сам Порт Gears of War 2 на ПК стал возможен благодаря давней утечке файлов игры. Helios смог внедрить файлы с версии для Xbox 360 — первые отзывы и тесты «новинки» должны появиться в ближайшие дни. Сейчас в сообществе также ведётся работа над портом третьей части серии.

Gears of War 2 — вторая часть культовой серии от студии Epic Games. Проект вышел в ноябре 2008 года и получил очень высокие оценки от критиков — на агрегаторе Metacritic у игры 93 балла. Шутер хвалили за брутальные и эпичные экшен-сцены, увлекательную одиночную кампанию и весёлый мультиплеер.