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Вышел восьмой эпизод сериала «Малахит» — первый сезон завершён

Вышел восьмой эпизод сериала «Малахит» — первый сезон завершён
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17 июля состоялась премьера восьмого эпизода сериала «Малахит». На этом первый сезон мистического шоу завершился — все восемь серий доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре Okko. Получит ли проект продолжение, пока неизвестно.

«Малахит» рассказывает историю трёх друзей, которые беззаботно проводят лето в небольшом селе Красный Камень. Однажды случайная находка в затопленном карьере меняет всё: магический малахит дарует Роме способность оживлять свои рисунки, но вместе с этим из глубин пробуждается древний дух рудника – Чёрный Ворон. Он и правда может исполнить абсолютно любое желание, но взамен потребует заплатить слишком высокую цену.

Главные роли исполнили Екатерина Темнова («Огонь»), Алексей Родионов («Гатчина. Молчание Сильвии»), Сергей Чикин («Киберпапа») и другие актёры. Режиссёром проекта выступил Александр Богуславский («Встретимся вчера»).

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