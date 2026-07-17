Сборы фильма «Холоп 3» с Милошем Биковичем достигли 1 млрд рублей

17 июля сборы фильма «Холоп 3» достигли отметки в 1 млрд рублей. Такого результата картина добилась спустя чуть больше месяца с момента выхода — премьера состоялась 11 июня. Лента постепенно завершает своё выступление в российских чартах.

Фото: ЕАИС

Таким образом, «Холоп 3» стал уже седьмым фильмом, который собрал более 1 млрд в России в 2026 году. Ранее эту планку покорили «Чебурашка 2», «Простоквашино», «Буратино», «Сказка о царе Салтане», «Горничная» и «Майкл».

Действие ленты «Холоп 3» разворачивается в эпоху Петра I, где героев ждут северные верфи, морские приключения, дворец турецкого султана и испытания, способные перевоспитать самых избалованных мажоров. В этот раз под эксперимент попадает семейная пара на грани развода, чьё перевоспитание инициируют их дети.

Главные роли в фильме исполнили Милош Бикович («Вызов»), Павел Прилучный («Жизнь по вызову»), Кристина Асмус («Тётя Марта»), Виталия Корниенко («Папины дочки. Новые»), Степан Шевяков («Новогоднее чудо») и другие актёры. Режиссёром триквела выступил Клим Шипенко, постановщик предыдущих частей.