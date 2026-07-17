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Рейтинг «Одиссеи» Кристофера Нолана массово занижают на «Кинопоиске»

Рейтинг «Одиссеи» Кристофера Нолана массово занижают на «Кинопоиске»
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17 июля состоялась мировая премьера фильма «Одиссея». Ещё до релиза новая работа Кристофера Нолана столкнулась с обильной критикой из-за инклюзивного каста на второстепенные роли, современного английского языка в экранизации древнегреческой поэмы и костюмов, которые больше похожи на наряды из более поздних эпох человеческой истории.

Несмотря на это, лента получила высочайшие оценки критиков, а сегодня появились и отзывы зрителей. На зарубежных площадках картина также стартовала с очень высоких рейтингов — 4,3/5 на Letterboxd и 96% на Rotten Tomatoes. Однако на отечественном «Кинопоиске» ситуация обратная: там «Одиссея» запустилась с 7 баллами из 10, получая множество единиц — их поставили 36% пользователей сайта (всего 2300 отзывов).

Распределение оценок «Одиссеи» по баллам

Распределение оценок «Одиссеи» по баллам

Фото: «Кинопоиск»

Наша проверка показала, что множество минимальных оценок поставили недавно зарегистрированные пользователи, у которых всего один отзыв в профиле — на саму «Одиссею». У некоторых подобных юзеров скрытый профиль, стоит аватар по умолчанию от самого сервиса. Возможно, речь идёт о полноценном ревью-бомбинге картины.

Интересно, что на странице формирования рейтинга упоминается, что система отзывов на «Кинопоиске» учитывает только «проверенные оценки доверенных пользователей». Судя по всему, в этот раз опция дала сбой, и рейтинг «Одиссеи» на сайте не отображает мнение настоящих зрителей фильма. Ранее нечто подобное происходило с «Нападением на Рио Браво» с Александром Невским — тогда ленту иронично подняли в топ сайта с помощью максимальных оценок.

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