В США и Канаде подают в суд на Microsoft из-за массовых увольнений в Xbox

Издание Game Developer сообщило, что профсоюзы США и Канады начали подавать в суд на компанию Microsoft. Организации обвиняют корпорацию в незаконных увольнениях в Xbox.

Представители профсоюзов считают, что компания Microsoft нарушила трудовое законодательство и вела незаконные действия в отношении сотрудников. Президент организации CWA Canada Кармель Смит заявил, что организация отказалась сотрудничать с профсоюзами, лишив работников их прав.

Профсоюзы CWA и CWA Canada совместно подали жалобы на недобросовестную трудовую практику против Microsoft, утверждая, что компания незаконно увольняла людей, не уведомив об этом профсоюз и не обсудив это с ним, как это по закону обязан делать работодатель в ходе переговоров по коллективному договору.

Параллельно уволенные сотрудники устраивают акции протеста в различных городах США и Канады. Они хотят добиться того, чтобы Microsoft признала свои действия незаконными. Сама компания заявила, что уважает право своих работников высказывать своё мнение и что уже начала вести переговоры с профсоюзами.

Увольнения в Xbox начались в июле. За это время компания сократила около 1600 сотрудников, ещё столько же планирует уволить до конца 2026 года. Ранее сообщалось, что корпорация также отказалась от четырёх крупных студий Ninja Theory (авторы DmC: Devil May Cry и серии Hellblade: Senua) и Undead Labs (серия State of Decay).