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Falcons впервые не попала в топ-3 на EWC по Dota 2 — команду выбила Vici Gaming

Falcons впервые не попала в топ-3 на EWC по Dota 2 — команду выбила Vici Gaming
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Team Falcons проиграла Vici Gaming со счётом 0:2 в четвертьфинале Esports World Cup 2026 по Dota 2. Команда Станислава Malr1ne Поторака впервые за три года не вошла в тройку лучших на турнирах серии: в 2024 году Falcons заняла третье место, в 2025-м — вышла в финал.

Dota 2. Esports World Cup 2026 . 1/4 финала
17 июля 2026, пятница. 14:05 МСК
Team Falcons
Окончен
0 : 2
Vici Gaming

На второй карте мидер Vici Го Xm Хунчэн на Ember Spirit завершил игру с KDA 10-0-7. Для Vici Gaming выход в полуфинал стал первым попаданием в топ-4 на тир-1 турнирах с 2021 года.

Falcons не побеждала на крупных турнирах с ноября 2025 года — тогда команда взяла FISSURE Playground 2. Лучший результат текущего сезона — третье место на PGL Wallachia 8.

Falcons завершила EWC на пятом-восьмом местах и заработала $ 70 тыс. Vici Gaming сыграет в полуфинале 18 июля.

EWC 2026 по Dota 2 проходит с 7 по 19 июля в Париже. 24 команды разыгрывают призовой фонд в $ 2 млн.

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