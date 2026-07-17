На показе «Одиссеи» в Гонконге эвакуировали зал — после грозной фразы Роберта Паттинсона

На показе «Одиссеи» Кристофера Нолана в Гонконге кинозал эвакуировали после угрожающей фразы персонажа Роберта Паттинсона. Об этом сообщил пользователь под ником jxandrexng в соцсети X.

По словам зрителя, в кинотеатре сработала пожарная сигнализация, из-за чего всем присутствующим пришлось покинуть зал. Однако произошло это в тот момент, когда герой Роберта Паттинсона в фильме произнёс необычные для ситуциии слова.

Кто-нибудь, уберите этих нищих.

Пост зрителя из Гонконга сразу стал вирусным в соцсетях. Некоторые иронично написали, что боги Олимпа действительно спланировали такой момент.

«Одиссея» вышла в мировом прокате 17 июля. Лента рассказывает эпичную историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя исполнил звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.