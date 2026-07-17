15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Bethesda выпустит ремастеры Fallout 3 и New Vegas — Fallout 5 в работе

Bethesda выпустит ремастеры Fallout 3 и New Vegas — Fallout 5 в работе
Комментарии

Компания Bethesda опубликовала большой материал, посвящённый будущему своих знаменитых франшиз. В публкиации разработчики объявили о создании Fallout 5.

По словам авторов, сейчас продолжение серии находится на ранней стадии разработки. Компания также подтвердила, что параллельно трудится над созданием ремастеров культовых частей франшизы — Fallout 3 и Fallout: New Vegas. Сейчас они находятся в активной фазе разработки.

Fallout — один из наших главных приоритетов сегодня. Fallout 5 остаётся нашей долгосрочной целью, сейчас у нас в активной разработке находится несколько проектов по Fallout. Также знаем, что многие игроки хотят вернуться к предыдущим частям Fallout. Хотя сегодня не объявляем никаких дат, работаем над ремастерами как Fallout 3, так и Fallout: New Vegas.

В Bethesda также отметили, что студия Obsidian, которая в 2010 году выпустила New Vegas, сейчас трудится над новой игрой по вселенной. Пока неясно, станет ли это продолжением знаменитой части или совершенно другим проектом.

О другой предстоящей видеоигре:
Про GTA 6: ответы на все главные вопросы после старта предзаказов
Про GTA 6: ответы на все главные вопросы после старта предзаказов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android