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В Battlefield 6 пройдёт ивент с фильмом «Топ Ган: Мэверик»

В Battlefield 6 пройдёт ивент с фильмом «Топ Ган: Мэверик»
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Компания Electronic Arts раскрыла дату старта ивента по фильму «Топ Ган: Мэверик» в шутере Battlefield 6. Событие появится в игре уже 18 августа.

Разработчики также представили арт предстоящей коллаборации. На нём изображены герои из фильма, которых сыграли Майлз Теллер («Одержимость») и Льюис Пуллман («Громовержцы*»). Судя по всему, скины этих персонажей появятся в игре в рамках ивента.

Фото: Electronic Arts

Помимо коллаборации, авторы опубликовали трейлер четвёртого сезона, где показали морские сражения. Разработчики также продемонстрировали карту Tsuru Reef, которая станет самой масштабной в игре.

Видео доступно на YouTube-канале Battlefield. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Четвёртый сезон в Battlefield 6 стартует 21 июля. Вместе с этим в шутере появится новый боевой пропуск. В игру также добавят новые оружия, скины и карты, включая ремейк культовой локации Wake Island из Battlefield 1942.

О другой предстоящей видеоигре:
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