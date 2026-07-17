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FACEIT запустила голосование за общий войсчат между половинами в CS 2

FACEIT запустила голосование за общий войсчат между половинами в CS 2
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Платформа FACEIT запустила голосование о добавлении общего голосового чата между командами во время смены сторон в Counter-Strike 2. Опрос проводится перед стартом девятого сезона.

В случае положительного результата игроки обеих команд смогут общаться голосом в перерыве между половинами матча. Функция была популярна в ранних версиях Counter-Strike и CS:GO, но была убрана из соревновательного режима, а впоследствии полностью исчезла из CS 2. В оригинальной реализации чат между командами работал в разминке и при смене сторон.

Голосование доступно на официальном сайте FACEIT. Девятый сезон стартует 5 августа.

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