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Меч Люка Скайуокера из «Звёздных войн» продали на аукционе за рекордные $ 3,7 млн

Меч Люка Скайуокера из «Звёздных войн» продали на аукционе за рекордные $ 3,7 млн
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Американский аукционный дом Heritage Auctions сообщил, что световой меч Люка Скайуокера из оригинальной трилогии «Звёздных войн» продали на аукционе. Оружие джедая ушло с молотка за $ 3,75 млн.

Фото: Heritage Auctions

Такая сумма стала рекордной для всех проданных реквизитов франшизы. Ранее первое место занимал меч Дарта Вейдера — его отдали за $ 3,6 млн в 2026 году.

Меч Люка Скайуокера продавался в комплекте с искусственной отрубленной рукой, которую создали на основе слепка кисти актёра Марка Хэмилла. Именно этот реквизит использовал артист в пятом эпизоде франшизы под названием «Империя наносит ответный удар». В культовой сцене руку с мечом главному герою отрубает Дарт Вейдер — тогда авторы использовали реквизит для съёмок.

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