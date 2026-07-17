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Karmine Corp и Dplus KIA вышли в полуфинал EWC 2026 по LoL — все команды из LPL выбыли

Karmine Corp и Dplus KIA вышли в полуфинал EWC 2026 по LoL — все команды из LPL выбыли
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По итогам четвертьфиналов Esports World Cup 2026 по League of Legends определились пары полуфиналов.

Karmine Corp осталась единственной западной командой в турнире — французский коллектив обыграл AG.AL и сыграет с T1 18 июля. Dplus KIA выбила Bilibili Gaming, лишив турнир последнего представителя LPL.

Пары полуфиналов:

  • T1 — Karmine Corp;
  • Gen.G — Dplus KIA.

Для Karmine Corp это реванш за MSI 2026, где T1 разгромила французов 3:0 на стадии плей-ин. На этот раз матч пройдёт в Париже перед домашней публикой KC. Букмекеры считали чемпионов MSI HLE главными фаворитами турнира с вероятностью 39%, однако команда уже покинула турнир после поражения от T1 в четвертьфинале.

Полуфиналы пройдут в субботу 18 июля в формате best-of-3. Гранд-финал 19 июля — best-of-5 по системе Fearless Draft. Чемпион получит $ 600 тыс.

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