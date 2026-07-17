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«Falcons — позор». sQreen раскритиковал команду за ранний GG на EWC 2026

«Falcons — позор». sQreen раскритиковал команду за ранний GG на EWC 2026
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Стример Халед sQreen Эль-Хаббаш раскритиковал Team Falcons за поведение в четвертьфинале Esports World Cup 2026 по Dota 2. Команда проиграла Vici Gaming со счётом 0:2 и на второй карте написала GG на 30-й минуте.

По мнению sQreen, Falcons обязана была бороться до конца, учитывая статус турнира и присутствие зрителей на арене.

Falcons — позор. Играют домашний турнир от спонсоров, который считается чемпионатом мира по Dota, но так бесхарактерно пишут GG на 30-й минуте в тильте. Когда играешь такой престижный турнир, тем более на арене и со зрителями, должен использовать даже 1% на камбэк и играть до трона. Хотя ладно — эта команда никогда не отличалась сильной ментальной стороной.

Falcons впервые за три года не вошла в тройку лучших на турнирах серии EWC и завершила чемпионат на пятом-восьмом местах.

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