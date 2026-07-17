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Продажи ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag достигли 3 млн копий

Продажи ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag достигли 3 млн копий
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Компания Ubisoft раскрыла информацию о продажах Assassin's Creed: Black Flag Resynced — ремейка Assassin's Creed 4 про пиратов. Количество проданных копий достигло 3 млн.

Фото: Ubisoft

Такого результата игра добилась за восемь дней с момента релиза — проект вышел 9 июля. Разработчики поблагодарили геймеров за то, что они приняли участие в ремейке пиратских приключений. Авторы также напомнили, что игра в скором времени получит режим «Новая игра+».

Йо-хо-хо! Особая благодарность всем вам за то, что играли и делились байками о своих карибских приключениях. Похоже, нам придётся продолжать приключения с «Новой игрой+».

Assassin's Creed: Black Flag Resynced доступна на ПК (Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect), PS5 и Xbox Serie. Игра вышла с русскими субтитрами. В ремейке разработчики переделали структуру заданий, боевую систему и паркур, улучшили графику, добавили новый сюжетный контент и внесли множество изменений под современные стандарты.

О другой предстоящей видеоигре:
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