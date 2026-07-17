BetBoom Team прошла в полуфинал турнира по Dota 2 на Esports World Cup 2026

BetBoom Team победила Nigma Galaxy со счётом 2:0 в четвертьфинале Esports World Cup 2026 по Dota 2. Лучшим игроком матча стал керри Илья Kiritych Ульянов, завершивший серию на Naga Siren и Chaos Knight с общей статистикой 17-3-28.
Выход в топ-4 стал лучшим результатом BetBoom на турнирах серии EWC и Riyadh Masters. Ранее команда дважды занимала 5-6-е место (2023, 2024) и финишировала 5-8-й в прошлом году. BetBoom стала третьей командой из Восточной Европы в полуфинале — после PARIVISION и Team Yandex.
Команда Данилы Gpk Скутина находится в стабильной форме — на последних четырёх турнирах три попадания в топ-4, включая победу на PGL Wallachia 8. В полуфинале BetBoom сыграет с Vici Gaming.
EWC 2026 по Dota 2 проходит с 7 по 19 июля в Париже. 24 команды разыгрывают призовой фонд в $ 2 млн.