15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

BetBoom Team прошла в полуфинал турнира по Dota 2 на Esports World Cup 2026

BetBoom Team прошла в полуфинал турнира по Dota 2 на Esports World Cup 2026
Комментарии

BetBoom Team победила Nigma Galaxy со счётом 2:0 в четвертьфинале Esports World Cup 2026 по Dota 2. Лучшим игроком матча стал керри Илья Kiritych Ульянов, завершивший серию на Naga Siren и Chaos Knight с общей статистикой 17-3-28.

Dota 2. Esports World Cup 2026 . 1/4 финала
17 июля 2026, пятница. 17:30 МСК
Nigma Galaxy
Окончен
0 : 2
BetBoom Team

Выход в топ-4 стал лучшим результатом BetBoom на турнирах серии EWC и Riyadh Masters. Ранее команда дважды занимала 5-6-е место (2023, 2024) и финишировала 5-8-й в прошлом году. BetBoom стала третьей командой из Восточной Европы в полуфинале — после PARIVISION и Team Yandex.

Команда Данилы Gpk Скутина находится в стабильной форме — на последних четырёх турнирах три попадания в топ-4, включая победу на PGL Wallachia 8. В полуфинале BetBoom сыграет с Vici Gaming.

EWC 2026 по Dota 2 проходит с 7 по 19 июля в Париже. 24 команды разыгрывают призовой фонд в $ 2 млн.

Материалы по теме
Четыре российских команды против всего мира: стартует турнир EWC по Dota 2
Четыре российских команды против всего мира: стартует турнир EWC по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android