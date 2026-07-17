Синдра стала самым популярным чемпионом на групповом этапе LoL EWC 2026

По итогам группового этапа Esports World Cup 2026 по League of Legends определилась десятка самых востребованных чемпионов. Лидером по количеству пиков стала Синдра — 13 пиков и 7 побед (53,85% винрейта).
Второе и третье места заняли Камилла (12 пиков, 6 побед) и Орианна (11 пиков, 9 побед). При этом именно Орианна показала лучший винрейт среди всей десятки — 81,82%. Высокую эффективность также продемонстрировала Леона: 8 побед в 10 матчах (80%).
В топ-10 также вошли Джарван IV, Эзреаль, Гнар, Джин, Зиггс и Кассиопея. Наименьший процент побед зафиксирован у Джина и Зиггса — по 30% при 10 пиках каждый.
Турнир по League of Legends в рамках Esports World Cup 2026 проходит с 15 по 19 июля. 16 команд из шести регионов разыгрывают призовой фонд в $ 2 млн.