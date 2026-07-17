15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Синдра стала самым популярным чемпионом на групповом этапе LoL EWC 2026

Синдра стала самым популярным чемпионом на групповом этапе LoL EWC 2026
Комментарии

По итогам группового этапа Esports World Cup 2026 по League of Legends определилась десятка самых востребованных чемпионов. Лидером по количеству пиков стала Синдра — 13 пиков и 7 побед (53,85% винрейта).

Второе и третье места заняли Камилла (12 пиков, 6 побед) и Орианна (11 пиков, 9 побед). При этом именно Орианна показала лучший винрейт среди всей десятки — 81,82%. Высокую эффективность также продемонстрировала Леона: 8 побед в 10 матчах (80%).

В топ-10 также вошли Джарван IV, Эзреаль, Гнар, Джин, Зиггс и Кассиопея. Наименьший процент побед зафиксирован у Джина и Зиггса — по 30% при 10 пиках каждый.

Турнир по League of Legends в рамках Esports World Cup 2026 проходит с 15 по 19 июля. 16 команд из шести регионов разыгрывают призовой фонд в $ 2 млн.

Материалы по теме
Karmine Corp и Dplus KIA вышли в полуфинал EWC 2026 по LoL — все команды из LPL выбыли
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android