Партнёры NVIDIA уже получили первые видеокарты RTX 5000 Super — СМИ

Издание Videocardz сообщило, что компания NVIDIA завершила разработку видеокарты RTX 5000 Super. По данным СМИ, партнёры производителя уже получили первые модели.

Журналисты отмечают, что NVIDIA пока не спешит выпускать новые видеокарты из-за кризиса памяти, а именно — высокой стоимости модулей GDDR7 объёмом 3 ГБ. Источники издания утверждают, что один такой чип стоит около $ 70, что на $ 50 дороже, чем модуль на 2 ГБ. Разница в цене делает масштабное производство в разы затратнее. Сама NVIDIA пока не подтверждала данную информацию.

Ранее появилась информация, что NVIDIA перенесла выход RTX 5000 Super на неопределённый срок из-за кризиса памяти. Отмечалось, что новые видеокарты должны были выйти ещё в 2025 году, но этого так и не случилось. Главной особенностью моделей должен был стать увеличенный объём видеопамяти благодаря модулям с 3 ГБ. Судя по утечкам, компания всё ещё планирует выпустить видеокарту.