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Том Круз устроил показ «Одиссеи» для всех сотрудников кинотеатра в Нью-Йорке

Том Круз устроил показ «Одиссеи» для всех сотрудников кинотеатра в Нью-Йорке
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16 июля знаменитый актёр Том Круз («Миссия невыполнима») поделился своим мнением насчёт просмотра «Одиссеи» — нового фильма Кристофера Нолана. Издание Page Six сообщило, что артист в этот день сильно опоздал на сеанс, из-за чего владельцы кинотеатра устроили повторный показ.

Перед началом ленты Круз решил пригласить всех сотрудников кинотеатра AMC в Нью-Йорке на закрытый показ. Актёр позвал всех работников, включая продавцов попкорна и уборщиков, чтобы они вместе с ним насладились картиной. Благодаря этому голливудской звезде не пришлось смотреть «Одиссею» в IMAX в одиночестве.

«Одиссея» вышла в мировом прокате 17 июля. Картина рассказывает эпичную историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя исполнил звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

Мнение Тома Круза насчёт «Одиссеи»:
«Жду повторный сеанс»: Том Круз — об «Одиссее» Кристофера Нолана
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