В Steam бесплатно раздают приключение The Life and Suffering of Sir Brante

17 июля в Steam началась бесплатная раздача игры The Life and Suffering of Sir Brante. Текстовую RPG от российской студии Sever можно забрать до 23 июля.

Игра рассказывает о простолюдине Бранте из Аркнийской империи. Поскольку он чуть ли не беженец, вся его жизнь предрешена — вечно просить милостыню или работать не покладая рук и не зная отдыха. Герой хочет изменить свою жизнь и начинает путь наверх, который и определяет игрок. Пользователю предстоит самому принимать решения насчёт совершаемых поступков и преобретённых навыков — всё это складывается в уникальный сюжет.

The Life and Suffering of Sir Brante вышла на ПК в марте 2021 года. Критики и игроки тепло приняли проект: на агрегаторе Metacritic она получила 82 балла из 100 от обозревателей. В Steam отзывы на игру остаются в категории «очень положительные».