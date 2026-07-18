Три российские команды сыграют в полуфинале Esports World Cup 2026 по Dota 2 — это рекорд
Три из четырёх участников полуфинала Esports World Cup 2026 по Dota 2 будут представлять одну страну — Россию. Это рекорд как для крупных турниров по «Доте», так и для Кубка мира по киберспорту.
Права на трансляцию матчей 1/2 финала EWC Dota 2 в России принадлежат Okko.
В первом полуфинале сыграет российская BetBoom Team против Vici Gaming из Китая, а во втором — сразу две наши команды, PARIVISION и Team Yandex. Матчи 1/2 финала пройдут сегодня, а матч за третье место и гранд-финал намечены на завтра, 19 июля.
Esports World Cup 2026 по Dota 2 проходит в Париже с 7 по 19 июля. Общий призовой фонд составляет $ 2 млн.
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