Анонс NHL 27 — хоккейный симулятор выйдет 11 сентября

Компания Electronic Arts анонсировала NHL 27 — новую часть знаменитого хоккейного симулятора. Игра выйдет на коснолях PlayStation 5 и Xbox Series 11 сентября. Владельцы Deluxe-издания по традиции смогут начать играть на неделю раньше — 4 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS NHL. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Особенностью нового проекта станет возвращение онлайн-режима Connected Franchise, который в последний раз был только в NHL 14. Теперь в игре можно управлять командами вместе с другими пользователями и создавать онлайн-лиги. Кроме того, NHL 27 получит улучшенную трансляцию матчей в духе телевизионных трансляций.

Предзаказы на игру уже стартовали: обычное издание продаётся за $ 69,99 (около 5500 рублей), а расширенное — за $ 99,99 (около 7800 рублей). На обложке NHL 27 будет красоваться канадский нападающий из клуба «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини.