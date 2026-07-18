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«Фанаты злились, что я не была голой»: Лина Хиди — об откровенной сцене в «Игре престолов»

«Фанаты злились, что я не была голой»: Лина Хиди — об откровенной сцене в «Игре престолов»
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Издание The Telegraph взяло интервью у звезды сериала «Игры престолов» Лины Хиди. Она рассказала о съёмках знаменитой откровенной сцены в фэнтезийном шоу.

Артистка вспомнила эпизод из пятого сезона, когда её героине Серсее пришлось идти через толпу людей совершенно голой. По словам Хиди, она отказалась сниматься обнажённой, из-за чего пришлось использовать дублёра и компьютерную графику. Некоторые фанаты разозлились из-за её решения, а сама актриса была в шоке от такой реакции.

Меня действительно потрясла эта волна гнева, сама мысль о том, что я обманула зрителей. Было безумием просто делать подобное, когда я была в окружении трёх тысяч статистов. Актёрская игра — это удовольствие, но она требует от тебя многого. Я бы не смогла справиться с эмоциональной стороной такой работы и полностью перешла в режим самозащиты.

Лина Хиди отметила, что не против обнажённых сцен и ранее принимала участие в их съёмках. Но в знаменитом эпизоде героине приходилось бы сниматься без одежды на протяжении нескольких дней, что для неё казалось слишком тяжёлым процессом.

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