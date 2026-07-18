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Зрители оценили «Одиссею» Кристофера Нолана на уровне «Оппенгеймера» и «Тёмного рыцаря»

Зрители оценили «Одиссею» Кристофера Нолана на уровне «Оппенгеймера» и «Тёмного рыцаря»
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17 июля состоялась мировая премьера фильма «Одиссея» — нового проекта знаменитого режиссёра Кристофера Нолана. На следующий день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеансов.

Лента получила оценку А. Таким образом, «Одиссея» понравилась зрителям на уровне других знаменитых работ Кристофера Нолана: «Оппенгеймера» и трилогии «Тёмный рыцарь». При этом картину оценили выше фильмов «Довод» (В), «Дюнкерк» (А-), «Интерстеллар» (В+), «Начало» (В+), «Престиж» (В) и «Бессонница» (В).

Фото: CinemaScore

«Одиссея» вышла в мировом прокате 17 июля. Лента рассказывает эпичную историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя исполнил звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

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