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Про Тиану из «Принцессы и лягушки» снимут фильм с живыми актёрами

Про Тиану из «Принцессы и лягушки» снимут фильм с живыми актёрами
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Издание Deadline сообщило, что Disney запустила в работу фильм про принцессу Тиану из анимационной картины «Принцесса и лягушка». Дата выхода ленты пока неизвестна.

Проект находится на ранней стадии разработки и не будет дословным ремейком мультфильма. Картина расскажет о других приключениях знаменитой принцессы Тианы. Предстоящая лента станет игровым фильмом с живыми актёрами.

Источники журналистов отмечают, что над созданием сценария могут принять участие актёры Колман Доминго («Майкл») и Роберт О’Хара («Ходячие мертвецы: Выжившие»). Сейчас они ведут переговоры со студией.

Мультфильм «Принцесса и лягушка» вышел в 2009 году. Анимационная картина рассказывает об официантке Тиане, которая мечтает открыть свой ресторан. Она встречает заколдованного принца Навина, которого превратили в лягушку, и сама становится жертвой такого же проклятия. Ленту высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 86% свежести от обозревателей и 74% от зрителей.

О другой адаптации мультфильма Disney:
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