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Российская Geltek Cyber Team заняла третье место на женском чемпионате мира MWI по MLBB

Российская Geltek Cyber Team заняла третье место на женском чемпионате мира MWI по MLBB
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Российская команда Geltek Cyber Team заняла третье место на MLBB Women's International 2026, главном чемпионате по Mobile Legends: Bang Bang среди девушек. Коллектив разделит призовые в размере $ 50 тыс.

В матче за третье место Geltek уверенно победила Galaxy Phoenix из Камбоджи со счётом 3:0 по картам. Команда Ирины Kioway Королёвой показала лучший результат в истории нашего региона — по ходу MWI 2026 наша пятёрка проиграла лишь один матч против действующих чемпионов Team Vitality.

MWI 2026 проходит в рамках Кубка мира по киберспорту в Париже. Следить за ходом других соревнований Esports World Cup можно в нашем лайв-материале.

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