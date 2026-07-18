Кристофер Нолан выпустит следующий фильм не раньше 2029 года

Издание Today взяло интервью у режиссёра Кристофера Нолана («Одиссея»). Он рассказал, когда планирует выпустить свой следующий фильм.

По словам постановщика, новую картину он выпустит не раньше 2029 года. Нолан заявил, что слишком вымотался во время съёмок «Одиссеи», потому следующую ленту придётся подождать.

Новый фильм выпущу минимум через три года. Я определённо достиг предела своих собственных сил и, думаю, сил всех остальных. В конце концов, это же «Одиссея», конечно, она должна быть сложной. Мы не делаем свою работу должным образом, снимая фильм по «Одиссее», если она кажется слишком лёгкой.

Премьера «Одиссеи» в мировом прокате состоялась 17 июля. Проект рассказывает эпичную историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя исполнил звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.