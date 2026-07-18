В России взлетели продажи телевизоров и PS5 из-за чемпионата мира по футболу

Розничная сеть магазинов «М.Видео» сообщила о повышении спроса на телевизоры и консоли в России. Продажи устройств выросли на фоне проведения чемпионата мира по футболу — 2026.

По данным компании, оборот телевизоров вырос на 15% по сравнению с июнем. Среди самых популярных производителей оказалась компания Hisense — её устройства вошли в топ-5 самых прибыльных за июль. Чаще всего россияне также покупали отечественные модели Hi HT-32H01FB и Sber SDX-32H3113 из-за их бюджетности.

В связи с проведением ЧМ-2026 в России также вырос спрос на консоли — на 10% по сравнению с предыдущим месяцем. По данным экспертов, многие россияне хотят играть в футбольные симуляторы сразу после матчей. Лидерами продаж среди консолей стали PlayStation 5 Slim и PlayStation 5 Pro.