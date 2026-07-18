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В Казахстане начались съёмки фильма «Доспехи Бога 4» с Джеки Чаном — выход в 2027 году

В Казахстане начались съёмки фильма «Доспехи Бога 4» с Джеки Чаном — выход в 2027 году
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Кинокомпания Salem Entertainment объявила о старте съёмок фильма «Доспехи Бога 4». Производство продолжения знаменитой серии с Джеки Чаном пройдёт в Казахстане. Авторы также представили фотографии со съёмочной площадки.

Фото: Salem Entertainment

Фото: Salem Entertainment

Фото: Salem Entertainment

Фото: Salem Entertainment

Фото: Salem Entertainment

Картина получила подзаголовок «Ультиматум». Лента продолжит историю об искателе приключений по прозвищу Ястреб, который снова оказывается в центре событий, когда начинается глобальная охота за древним артефактом под названием Тумар, за который назначена награда в размере более $ 20 млн.

Постановщиком фильма выступит Роберт Кун, для которого проект стал режиссёрским дебютом. Первая часть «Доспехов Бога» с Джеки Чаном вышла в 1986-м и стала культовой по всему миру. Картина получила два продолжения, а четвёртая часть выйдет спустя 15 лет после третьей — в 2027 году.

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