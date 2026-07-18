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Сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона превысили 2 млрд рублей

Сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона превысили 2 млрд рублей
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18 июля сборы фильма «Майкл» в России превысили 2 млрд рублей. Такого результата картина добилась за более чем полтора месяца с момента выхода — премьера в российском прокате состоялась 28 мая. Лента занимает второе место среди лидеров чартов, уступая только комедии «На деревню дедушке 2». Проект демонстрируют в России в дух форматах: в дубляже и в оригинале с русскими субтитрами.

Фото: ЕАИС

Фото: ЕАИС

Ранее биографический фильм про Майкла Джексона стал самым кассовой зарубежной картиной в России с 2022 года, обогнав «Иллюзию обмана 3» (1,924 млрд рублей). В мировом прокате «Майкл» уже заработал более $ 1 млрд. Лента также стала лидером среди биографических фильмов по сборам, опередив «Оппенгеймера» Кристофера Нолана.

В фильме «Майкл» затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя — от непростой судьбы до самых громких выступлений перед неожиданной смертью. Главную роль в ленте сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон. Картина также доступна для просмотра онлайн с 9 июня.

Каким получился фильм про Майкла Джексона:
Фильм о легенде, который боится правды. Стоит ли смотреть «Майкла»
Фильм о легенде, который боится правды. Стоит ли смотреть «Майкла»
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