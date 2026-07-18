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Звезда «Человека-паука» Том Холланд назвал лучшего супергероя всех времён

Звезда «Человека-паука» Том Холланд назвал лучшего супергероя всех времён
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На шоу GOAT Talk выступил звезда фильмов «Человек-паук» Том Холланд. Во время выступления он назвал супергероя, которого считает лучшим в истории.

Величайшим супергероем всех времён актёр считает Железного человека, которого сыграл Роберт Дауни-мл. По мнению Холланда, других персонажей в фильмах играли разные люди, но идеально показать Тони Старка смог только один.

Для меня это, конечно, должен быть Железный человек Роберта Дауни-младшего. Всё потому, что многие играли Человека-паука или Бэтмена. Но Железный человек остаётся одним-единственным, как и Росомаха.

В шоу также принял участие коллега Холланда по съёмкам в «Одиссее» Мэтт Дэймон. Отвечая на тот же вопрос, артист заявил, что считает Человека-паука величайшим супергероем, чем вызвал радость у звезды фильмов Marvel.

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