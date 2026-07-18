Первые кадры фильма «Варанаси» от автора «RRR: Рядом ревёт революция» — выход 7 апреля

Компания Sri Durga Arts представила первые кадры фильма «Варанаси» — новой картины индийского режиссёра С.С. Раджамули, автора популярной ленты «RRR: Рядом ревёт революция». На них изображёна исполнительница одной из главных ролей Приянка Чопра Джонас («Матрица: Воскрешение»).

Фото: Sri Durga Arts

Фото: Sri Durga Arts

Действие предстоящего фильма развернётся в разных уголках планеты и охватит несколько тысячелетий истории человечества. Подробности сюжета пока неизвестны. Ранее сообщалось, что картина станет первым индийским фильмом, который снимают для проката в кинотеатрах IMAX.

«Варанаси» выйдет в мировом прокате 7 апреля 2027 года. Главные роли, помимо Приянки Чопры Джонас, исполнят Махеш Бабу («Махеш Каледжа»), Притхвирадж Сукумаран («Демон») и другие актёры. Композитором проекта выступает М. М. Кееравани — он получил премию «Оскар» за песню Naatu Naatu из фильма «RRR: Рядом ревёт революция».