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Karmine Corp обыграла T1 и вышла в финал турнира по League of Legends на EWC 2026

Karmine Corp обыграла T1 и вышла в финал турнира по League of Legends на EWC 2026
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Karmine Corp одолела T1 в первом полуфинале Esports World Cup 2026 по League of Legends. Серия завершилась со счётом 2:1 в пользу европейской команды.

T1 уверенно взяла первую карту со счётом 28:15 за 32 минуты. Karmine Corp ответила победой 23:11 за 29 минут, сравняв серию. Решающая игра растянулась на 38 минут и завершилась при равном счёте по киллам — 24:24, однако KC удалось закрыть карту в свою пользу.

MVP серии стал ботлейнер Калист Caliste Анри-Хеннеберт — 19-летний француз завершил матч со средним KDA 6.7/3.0/4.7. В четвертьфинале Caliste уже показал себя, приведя KC к победе 2:0 над AG.AL

Karmine Corp — единственная не корейская и не китайская команда, оставшаяся в сетке турнира. Матч прошёл при поддержке домашней публики — турнир изначально планировался в Эр-Рияде, но был перенесён в Париж. T1 предстоит сыграть в матче за третье место.

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