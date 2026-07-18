«Лучше Америки места нет». Мэддисон пригласил Папича в США

Стример Илья Maddyson Давыдов в своём телеграм-канале отреагировал на высказывание Виталия Папича Цаля о США. По словам Давыдова, Папич критикует страну, в которой никогда не был, и судит о ней поверхностно.

Мэддисон пригласил Папича приехать в Америку за его счёт и заявил, что готов показать ему жизнь в стране без камер.

Я довольно много попутешествовал и могу с уверенностью сказать, что лучше Америки места на планете пока ещё не придумали. Я лучше заплачу высокие налоги и буду жить в самой свободной стране мира, чем не буду платить налоги, но буду жить в абсолютно унылом человейнике где-то посреди арабской пустыни. Моё предложение абсолютно официальное. Пусть приезжает, и мы потусим с ним в США за мой счёт. Вне камер.

Давыдов живёт в США около двух лет. Папич ранее покинул Дубай из-за окончания аренды дома и высоких цен — по его словам, стоимость аренды превышала 800 тыс. рублей в год. Куда именно переехал Цаль, до сих пор неизвестно.