«Лучшая работа Кристофера Нолана»: зрители — о фильме «Одиссея»

17 июля состоялась премьера фильма «Одиссея» — новой картины знаменитого режиссёра Кристофера Нолана («Оппенгеймер»). Многие зрители уже посмотрели проект и остались в восторге от него: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 97% свежести, что стало самым высоким рейтингом в карьере культового постановщика. Ранее рекорд принадлежал трём лентам: «Мементо», «Бэтмен: Начало» и «Тёмный рыцарь» — их рекомендовало к просмотру 94% зрителей.

В своих комментариях многие зрители называют «Одиссею» лучшим фильмом Кристофера Нолана. Хвалят буквально каждый аспект картины: операторскую работу, саундтрек, актёрскую игру. Отдельно отмечают работу Мэтта Дэймона, которому пророчат номинацию на премию «Оскар»-2027. При этом некоторые ругают ленту за излишнюю затянутость и расхождения с оригинальной поэмой Гомера.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут зрители про фильм «Одиссея»:

«Одиссея» — безусловно, эпический фильм по героической поэме. Масштаб и техническое исполнение этой картины — одни из лучших из работ Кристофера Нолана на сегодняшний день. Показательно, однако, что сценарий к фильму был написан им в одиночку, как и к «Дюнкерку», «Доводу» и «Оппенгеймеру», а не в соавторстве с его братом.

Это было похоже на наблюдение за разворачивающимся в реальном времени шедевром кинематографической истории. Абсолютно мастерская работа. Даже когда некоторые моменты меня не впечатляли, оглядываясь назад, я не могу не считать этот фильм кинематографическим шедевром.

Игра актёров, сюжет, операторская работа, музыка и режиссура — все было потрясающим. Определённо, главный претендент на лучший фильм 2026 года и ещё одна номинация на «Оскар» для Мэтта Дэймона.

Мне очень понравился Мэтт Дэймон и многие другие актёры. Однако мне не понравились многие режиссёрские вольности, допущенные в фильме по сравнению с самой эпической поэмой. Некоторые из них меня немного озадачили.

Операторская работа в формате IMAX не впечатлила. Хотя в ленте были отличные актёрские работы, но в целом фильм получился слишком затянутым и лишённым содержания.

«Одиссея» рассказывает эпичную историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя исполнил звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.