«Люблю возвращаться в эти игры»: звезда «Обсессии» Инди Наварретти — о серии Call of Duty

Журналисты из издания Variety поговорили со звездой фильма ужасов «Обсессия» Инди Наварретти. Она рассказала о своей любви к видеоигровой франшизе Call of Duty.

На предстоящем спортивном фестивале Fanatics Fest — 2026 актриса примет участие в дискуссии, посвящённой влиянию знаменитой серии шутеров на поп-культуру. Наварретти призналась, что с детства любит Call of Duty, ведь с франшизой её познакомил старший брат. Артистка считает, что в шутерах можно расслабить свой мозг и весело проводить время.

Мой старший брат начал играть в Call of Duty, когда мне было, кажется, семь или восемь лет. Он познакомил меня с Modern Warfare 2, и мы играли в локальном режиме вдвоём. Моей любимой картой была Rust, моим основным оружием был SCAR, а дополнительным — THUMPER. Обычно он побеждал меня. Для меня Call of Duty полностью захватывает разум. В ней так много движущихся элементов, что постоянно приходится быть начеку. Она как бы отключает мой мозг, и я ни о чём другом не думаю. Это также такая ностальгическая часть моего детства, к которой я люблю возвращаться.

Ранее Инди Наварретти рассказывала, что после съёмок в хорроре «Обсессия» долго не могла найти новые роли. Параллельно актриса занималась стримингом различных видеоигр. Она также рассказала, что собрала игровой компьютер по знаменитому видео Генри Кавилла.