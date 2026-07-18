«Одиссея» Кристофера Нолана собрала $ 50 млн за первый день в США

17 июля состоялась мировая премьера фильма «Одиссея» Кристофера Нолана. Эпическая картина собрала $ 50,6 млн за первый день в США.

Таким образом, лента продемонстрировала второй лучший дебют 2026 года в американских кинотеатрах — лидером остаётся мультфильм «История игрушек 5», собравший за первые сутки $ 71 млн. Среди картин Кристофера Нолана «Одиссея» занимает третье место по сборам в премьерный день в США, уступая проектам «Тёмный рыцарь» ($ 67,1 млн) и «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» ($ 75,7 млн).

После успешного дебюта прогнозы аналитиков насчёт стартовых выходных значительно увеличились. Если раньше «Одиссее» предрекали от $ 80 млн до $ 100 млн сборов в первый уикенд в США, то теперь ей предсказывают $ 120 млн. В мировом прокате картина может заработать $ 200 млн, что станет лучшим результатом среди других проектов Кристофера Нолана.

«Одиссея» рассказывает эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры. Главного героя воплотил на экране звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись знаменитые голливудские актёры Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.