По игре Wuthering Waves выпустят мультсериал — тизер

Студия Kuro Games анонсировала мультсериал по знаменитой игре Wuthering Waves. Дата выхода анимационного шоу пока неизвестна. Авторы также представили тизер будущего проекта.

Видео доступно на YouTube-канале Wuthering Waves. Права на видео принадлежат Kuro Onroad.

Сериал получил подзаголовок Elysium. За создание шоу отвечает новое анимационное подразделение игровой студии под названием Kuro Onroad. Сюжет предстоящего мультсериала авторы пока держат в секрете.

Wuthering Waves вышла в мае 2024 года. Проект представляет собой бесплатный приключенческий экшен с открытым миром, действие которого разворачивается в постапокалиптическом будущем. Пользователь берёт на себя роль скитальца, которому предстоит сражаться с монстрами и исследовать локации.