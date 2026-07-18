BetBoom Team и PARIVISION сыграют в финале турнира по Dota 2 на Esports World Cup 2026

BetBoom Team и PARIVISION вышли в финал Esports World Cup 2026 по Dota 2, обыграв Vici Gaming и Team Yandex соответственно. Впервые в истории турниров серии оба финалиста представляют Восточную Европу.

BetBoom разгромила Vici со счётом 2:0. Данил Gpk Скутин на первой карте сыграл на Puck с безупречной статистикой 7-0-18. Саппорт Виталий Save Мельник завершил обе карты без единой смерти — 9-0-15 и 0-0-15. Для BetBoom это первый финал на турнирах серии EWC после трёх попаданий в топ-6.

PARIVISION обыграла Team Yandex со счётом 2:1, прервав серию из четырёх матчей без побед в личных встречах. На решающей карте Алан Satanic Галлямов на Lone Druid закончил с линией 9-0-6. PARIVISION продлила винстрик до 12 матчей и впервые за год обыграла Team Yandex.

Team Yandex и Vici Gaming разыграют третье место. Финал EWC состоится 19 июля.

EWC 2026 по Dota 2 проходит с 7 по 19 июля в Париже. Призовой фонд — $ 2 млн.