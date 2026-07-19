«Ни за какие деньги не вернусь». Джим Парсонс — о роли Шелдона из «Теории большого взрыва»

В подкасте All Out with Jon Dean гостем стал звезда сериала «Теория большого взрыва» Джим Парсонс. Он раскрыл причину, почему никогда больше не вернётся к роли знаменитого Шелдона Купера.

По словам артиста, во время съёмок сериала он не был счастлив и всегда находился в стрессе. Ему приходилось много работать и держать себя в строгой дисциплине, что пагубно сказывалось на его состоянии. Парсонс отметил, что больше никогда не сыграет Шелдона ни за какие деньги.

Оглядываясь назад, понимаю, что в лучшие моменты своей жизни я был несчастен во многих отношениях. Я не был счастлив. Был в стрессе. Мне казалось, что я должен был успевать делать слишком много дел одновременно, что все мои успехи и радости жизни были лишь следствием этой чрезмерной работы. Возможно, в какой-то степени это было правдой. Я бы больше никогда так не поступил, ни за какие деньги. Сам себя довёл до отчаяния.

Актёр также отметил, что со временем он стал лучше чувствовать себя, играя Шелдона. Он также благодарен полученному опыту, ведь роль сделала его знаменитым.

Сериал «Теория большого взрыва» выходил с 2007-го по 2019-й. Комедийный проект рассказывает о группе учёных, которые пытаются наладить общение с девушками. Шоу стало культовым по всему миру, а Джим Парсонс получил четыре премии «Эмми» за роль Шелдона.