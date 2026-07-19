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Гранд-финал Esports World Cup 2026 по Dota 2: где смотреть, во сколько начало игры

Гранд-финал Esports World Cup 2026 по Dota 2: где смотреть, во сколько начало игры
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Сегодня, 19 июля, состоится гранд-финал Esports World Cup 2026 по Dota 2, в котором встретятся BetBoom Team и PARIVISION. В прямом эфире решающий матч соревнования покажет Okko. Трансляция события начнётся в 13:00 мск.

Права на трансляцию гранд-финала EWC Dota 2 в России принадлежат Okko.
Dota 2. Esports World Cup 2026 . Гранд-финал
19 июля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
BetBoom Team
Не начался
PARIVISION
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В полуфинале BetBoom разгромила Vici со счётом 2:0. Для команды это первый финал на турнирах серии EWC после трёх попаданий в топ-6. PARIVISION обыграла Team Yandex со счётом 2:1, прервав серию из четырёх матчей без побед в личных встречах. PARIVISION продлила винстрик до 12 матчей и впервые за год обыграла Team Yandex.

Team Yandex и Vici Gaming разыграют третье место. EWC 2026 по Dota 2 проходит с 7 по 19 июля в Париже. Призовой фонд — $ 2 млн.

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