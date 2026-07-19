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Сюжет фильма по Call of Duty развернётся во вселенной Modern Warfare

Сюжет фильма по Call of Duty развернётся во вселенной Modern Warfare
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На спортивном фестивале Fanatics Fest в Нью-Йорке выступил режиссёр предстоящего фильма по Call of Duty Питер Берг. Он раскрыл детали сюжета будущей адаптации.

По словам постановщика, действие картины будет разворачиваться в той же вселенной, что и видеоигровая серия Modern Warfare. При этом фильм не станет экранизацией какой-либо из частей, а расскажет новую историю с теми же героями. Судя по всему, в картине появятся знаменитые персонажи франшизы, такие как капитан Прайс, Гоуст, Соуп и Газ.

Премьера фильма по Call of Duty состоится в июне 2028 года. Питер Берг также стал автором сценария вместе с Тейлором Шериданом («Йеллоустоун»). Авторы дружат уже много лет и вместе выпустили фильм «Любой ценой» в 2016-м, который получил четыре номинации на премию «Оскар».

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