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Сериал Президент Кертис, Рик и Морти (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода мультсериала «Президент Кёртис» по «Рику и Морти»
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27 июля стартует мультсериал «Президент Кёртис». Главным героем спин-оффа знаменитого проекта «Рик и Морти» выступит президент Андре Кёртис, знакомый фанатам оригинальной ленты. Вместе со своим штабом он будет решать различные кризисы, с которыми не стали бы связываться даже Рик и Морти.

Всего в первый сезон войдёт 10 серий — они будут выходить каждый понедельник на американском телеканале Adult Swim, а на следующий день появятся на стриминговом сервисе HBO Max. Премьера заключительного эпизода состоится 28 сентября.

Расписание выхода мультсериала «Президент Кёртис» по «Рику и Морти»

ЭпизодДата выхода
1-я серия27 июля
2-я серия3 августа
3-я серия10 августа
4-я серия17 августа
5-я серия24 августа
6-я серия31 августа
7-я серия7 сентября
8-я серия14 сентября
9-я серия21 сентября
10-я серия28 сентября
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