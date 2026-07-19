Расписание выхода мультсериала «Президент Кёртис» по «Рику и Морти»
27 июля стартует мультсериал «Президент Кёртис». Главным героем спин-оффа знаменитого проекта «Рик и Морти» выступит президент Андре Кёртис, знакомый фанатам оригинальной ленты. Вместе со своим штабом он будет решать различные кризисы, с которыми не стали бы связываться даже Рик и Морти.
Всего в первый сезон войдёт 10 серий — они будут выходить каждый понедельник на американском телеканале Adult Swim, а на следующий день появятся на стриминговом сервисе HBO Max. Премьера заключительного эпизода состоится 28 сентября.
Расписание выхода мультсериала «Президент Кёртис» по «Рику и Морти»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|27 июля
|2-я серия
|3 августа
|3-я серия
|10 августа
|4-я серия
|17 августа
|5-я серия
|24 августа
|6-я серия
|31 августа
|7-я серия
|7 сентября
|8-я серия
|14 сентября
|9-я серия
|21 сентября
|10-я серия
|28 сентября
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