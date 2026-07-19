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Звезде «Обсессии» Инди Наварретти подарили редкую копию Call of Duty: Modern Warfare 2

Звезде «Обсессии» Инди Наварретти подарили редкую копию Call of Duty: Modern Warfare 2
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На спортивном фестивале Fanatics Fest одним из гостей стала звезда хоррора «Обсессия» Инди Наварретти. Она приняла участие в обсуждении, посвящённом влиянию видеоигровой серии Call of Duty на поп-культуру. Во время мероприятия с актрисой произошёл интересный случай.

Видео доступно на YouTube-канале Fanatics Collect. Права на видео принадлежат Fanatics Collect

Артистку остановил фанат и вручил ей копию Call of Duty: Modern Warfare 2 на Xbox 360 — знаменитой части франшизы 2009 года. Запечатанный диск особенно редкий, а его стоимость оценивается в $ 1 тыс. Наварретти обрадовалась подарку и сказала, что поставит его дома в своей комнате.

О, боже мой. Это версия 2009 года? Заберу её домой и поставлю у себя в комнате.

Ранее Инди Наварретти призналась, что обожает серию Call of Duty. Именно с Modern Warfare её познакомил старший брат в детстве, и она с удовольствием продолжила играть в шутеры уже взрослой.

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