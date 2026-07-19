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«Даже Нолан не знал, как снимать его»: Мэтт Дэймон — о троянском коне в «Одиссее»

«Даже Нолан не знал, как снимать его»: Мэтт Дэймон — о троянском коне в «Одиссее»
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На телевизионном шоу «Поздней ночью с Сетом Майерсом» гостем стал знаменитый актёр Мэтт Дэймон («Отступники»). Он рассказал о съёмках знаменитой сцены с троянским конём в фильме «Одиссея» Кристофера Нолана.

По словам артиста, никто не знал, как снимать этот эпизод — даже сам режиссёр. Нолан предложил просто забраться внутрь искусственного коня и посмотреть, что из этого получится. Дэймон отметил, что именно из-за подобных ситуаций ему очень нравится работать со знаменитым постановщиком.

Я сказал Кристоферу Нолану: «Как ты это сделаешь?» Он просто ответил: «Не знаю. Мы все просто забьёмся внутрь коня, и посмотрим, что получится». Вот что так весело в работе с ним, несмотря на то, насколько масштабный фильм. Он всё равно снимает как-то необычно и открывает для себя последовательности сцен по ходу дела. Это действительно высокий уровень режиссуры.

Премьера «Одиссеи» в мировом прокате состоялась 17 июля. Зрители и критики с восторгом оценили картину: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 95% свежести от обозревателей и 97% от зрителей.

О дебюте «Одиссее» в прокате:
«Одиссея» Кристофера Нолана собрала $ 50 млн за первый день в США
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