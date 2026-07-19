15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Российская Team Yandex заняла третье место на Esports World Cup 2026 по Dota 2

Российская Team Yandex заняла третье место на Esports World Cup 2026 по Dota 2
Комментарии

Российская команда Team Yandex победила в матче за третье место на Esports World Cup 2026 по Dota 2. Коллектив получит $ 200 тыс. призовых.

Матч с Vici Gaming из Китая оказался слишком лёгким. На первой карте Yandex доминировала всю игру и спустя 35 минут закончила противостояние, а вторая и вовсе закончилась разгромом — 23:3 по убийствам за менее чем 19 минут.

Напомним, в финале Esports World Cup 2026 между собой сыграют ещё две российские команды — BetBoom Team и PARIVISION. Серия до трёх побед начнётся в 16:30 мск, победитель получит главный приз в размере $ 750 тыс. Следить за ходом матча можно будет в нашем лайв-материале.

Материалы по теме
Две команды из России в финале по Dota 2! Вторая неделя Esports World Cup — LIVE
Live
Две команды из России в финале по Dota 2! Вторая неделя Esports World Cup — LIVE
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android