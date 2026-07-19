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Сериал Звёздный путь Странные новые миры, 4 сезон (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Звёздный путь: Странные новые миры»
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23 июля стартует четвёртый сезон сериала «Звёздный путь: Странные новые миры». Проект представляет собой приквел к оригинальному научно-фантастическому шоу 1966 года. Сюжет повествует о первом экипаже знаменитого корабля Звёздного флота «Энтерпрайз» во главе с капитаном Пайком. Судно отправляется бороздить галактику в поисках новых планет. Сериал уже продлили на пятый сезон, который станет финальным для всего шоу.

В четвёртый сезон войдёт 10 эпизодов — они будут выходить каждый четверг на стриминговом сервисе Paramount+. Каждый эпизод также будет появляться на следующий день в российском онлайн-кинотеатре Amediateka в русском дубляже. Премьера заключительной серии в России состоится в 25 сентября.

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Звёздный путь: Странные новые миры» в России

ЭпизодДата выхода
1-я серия24 июля
2-я серия31 июля
3-я серия7 августа
4-я серия14 августа
5-я серия21 августа
6-я серия28 августа
7-я серия4 сентября
8-я серия11 сентября
9-я серия18 сентября
10-я серия25 сентября
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