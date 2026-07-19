23 июля стартует четвёртый сезон сериала «Звёздный путь: Странные новые миры». Проект представляет собой приквел к оригинальному научно-фантастическому шоу 1966 года. Сюжет повествует о первом экипаже знаменитого корабля Звёздного флота «Энтерпрайз» во главе с капитаном Пайком. Судно отправляется бороздить галактику в поисках новых планет. Сериал уже продлили на пятый сезон, который станет финальным для всего шоу.
В четвёртый сезон войдёт 10 эпизодов — они будут выходить каждый четверг на стриминговом сервисе Paramount+. Каждый эпизод также будет появляться на следующий день в российском онлайн-кинотеатре Amediateka в русском дубляже. Премьера заключительной серии в России состоится в 25 сентября.
Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Звёздный путь: Странные новые миры» в России
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|24 июля
|2-я серия
|31 июля
|3-я серия
|7 августа
|4-я серия
|14 августа
|5-я серия
|21 августа
|6-я серия
|28 августа
|7-я серия
|4 сентября
|8-я серия
|11 сентября
|9-я серия
|18 сентября
|10-я серия
|25 сентября