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«Расплакалась, когда меня пригласили»: Саманта Мортон — о роли Цирцеи в «Одиссее» Нолана

«Расплакалась, когда меня пригласили»: Саманта Мортон — о роли Цирцеи в «Одиссее» Нолана
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Издание Variety взяло интервью у актрисы Саманты Мортон («Ходячие мертвецы»). Она рассказала о роли колдуньи Цирцеи в «Одиссее» Кристофера Нолана.

По словам актрисы, она расплакалась, когда знаменитый режиссёр пригласил её сыграть этого персонажа. Мортон отметила, что подобные роли с возрастом появляются всё реже, потому она рада была принять участие в таком большом проекте.

Когда мне позвонили, я расплакалась. Потом у нас состоялась небольшая беседа, я почитала сценарий. Но я не знала, что будет дальше. Поэтому, когда Нолан позвонил и спросил: «Хочешь сыграть?», я была потрясена. Он мог выбрать кого угодно на планете, а выбрал меня». С возрастом такие роли появляются всё реже и реже. Я по-прежнему постоянно работаю, но преимущественно в независимых фильмах или на телевидении.

«Одиссея» Кристофера Нолана вышла мировом прокате 17 июля. Главного героя воплотил на экране звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись знаменитые голливудские актёры Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

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