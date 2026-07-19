15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

GTA 3 и Vice City запустили внутри San Andreas в качестве мини-игр

GTA 3 и Vice City запустили внутри San Andreas в качестве мини-игр
Комментарии

Пользователь DryxioGTA создал мод, позволяющий запустить GTA 3 и Vice City внутри GTA San Andreas. Видео с демонстрацией модификации он опубликовал на своём YouTube-канале.

Видео доступно на YouTube-канале DryxioGTA. Права на видео принадлежат DryxioGTA.

Культовые части GTA запускаются в San Andeas в качестве мини-игр. В видео показано, как главный герой Си-Джей подходит к гигантскому телевизору, чтобы запустить знаменитые проекты — пользователи могут переключаться между управлением основной игры и другими частями франшизы с помощью нажатия только одной клавиши.

Мод DryxioGTA загрузил на сайт LibertyCity.net — его можно скачать абсолютно бесплатно. Пользователь также рассказал, что создал модификацию, встроив движки GTA 3 и Vice City как независимый процесс в San Andreas. Благодаря этому игры работают в реальном времени и без каких-либо проблем.

О предстоящей GTA:
Про GTA 6: ответы на все главные вопросы после старта предзаказов
Про GTA 6: ответы на все главные вопросы после старта предзаказов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android