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«Его и её» с Джоном Бернталом — самое популярное шоу Netflix за первую половину 2026 года

«Его и её» с Джоном Бернталом — самое популярное шоу Netflix за первую половину 2026 года
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Стриминговый сервис Netflix представил отчёт о просмотрах за первые шесть месяцев 2026 года. Самым популярным сериалом платформы за первое полугодие стал триллер «Его и её».

С момента премьеры проект набрал 104 млн просмотров по всему миру в онлайн-кинотеатре. Сериал смог обогнать даже популярный четвёртый сезон «Бриджертонов», который на Netflix собрал около 100 млн просмотров. Третье место заняло детективное шоу «Я тебя отыщу» (85 млн).

«Его и её» повествует о ведущей новостей Анне, которая случайно узнаёт об убийстве в её родном городе Далонеге. Она начинает искать ответы, чем вызывает недоверие у детектива Джека Харпера, он подозревает героиню в причастности к преступлению. Главные роли исполнили Джон Бернтал («Одиссея») и Тесса Томпсон («Тор: Рагнарёк»).

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